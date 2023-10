Calcio Eccellenza, il Modica cala il poker al Mazzarrone ( 4 - 1 )

Il Modica Calcio vola al Vincenzo Barone e mette in campo una vera prova di forza contro il Mazzarrone chiudendo la sfida con un sonoro 4-1. Da registrare anche in questa stagione una vera e propria perla di Prezzabile che tira da prima del cerchio di centrocampo e trova un gol impensabile.

Per i rossoblù sono andati in rete con Savasta (doppietta), 1 Manfrè e Prezzabile. La rete della bandiera del Mazzarrone porta la firma di Bojang.