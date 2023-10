Canicattini, giovane mamma stroncata da male incurabile: dolore in paese

Sgomento, dolore e commozione a Canicattini Bagni per la morte di una giovane mamma. Si tratta di Denise Pizzo, 26 anni. Le cause del decesso sarebbero attribuibili ad una grave patologia che l'aveva colpita al pancreas. Denise non abitava più a Canicattini Bagni, così come i suoi genitori, ma il il piccolo centro collinare del siracusano era il suo paese di origine. A Canicattini Bagni tutti conoscevano la giovane mamma. Quasi un anno fa aveva partorito una bambina, nonostante la sua malattia. La zia paterna, Enza, che vive a Canicattini ha scritto sui social. : "Vita mia, avevi una vita davanti spaccavi il mondo con il tuo sorriso. Ciao amore mio adesso sei con i tuoi nonni in un posto sicuro . Prenditi cura della tua piccolina e vegliela da lassù. La tua zietta".