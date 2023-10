Un’altra tripletta di Kevin Sangiorgio (la terza del campionato) e il Frigintini vince a Scicli e vola ancora più in alto in classifica generale. Un successo non facile ma alla fine ampiamente meritato per rimanere in testa alla classifica appaiato al Città di Vittoria con 18 punti e alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima al Vincenzo Barone di Modica. Per lo Scicli il marcatore è stato Caccamo.