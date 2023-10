Modica, l'Unitre apre l'anno accademico con un evento che ripercorre la storia della canzone italiana

L' Unitre di Modica apre il nuovo Anno accademico 2023-2024 con un evento speciale al Teatro Garibaldi venerdì 20 ottobre alle ore 18. Ad esibirsi sarà il Gruppo "Piano B Vocal", un' Ensemble & Band molto affermata di medici-cantanti e musicisti che eseguiranno, con originali arrangiamenti, le più belle canzoni italiane degli anni 1925-1960. Lo spettacolo si avvale della partecipazione di Eugenio Barone, anch' egli medico e apprezzato autore/attore di cabaret, che arricchirà la serata con divertenti monologhi. A Giuseppe Barone e a Marcella Burderi è affidato il commento storico di quei decenni che hanno visto il faticoso passaggio dal Fascismo alla Democrazia repubblicana. Da Alberto Rabagliati al Trio Lescano, da Nilla Pizzi a Claudio Villa, fino alla "svolta" epocale di Modugno, Mina e Celentano, la Musica leggera ha interpretato le profonde trasformazioni sociali e culturali del Paese, dando voce ai sentimenti e alle passioni collettive degli Italiani. Un tema affascinante, che sarà riproposto nel corso dell'anno con un ciclo di conferenze storico-musicali. “La scelta del direttivo di celebrare l’apertura del nuovo anno accademico in questo modo, costituisce sicuramente una novità – ha sottolineato il presidente Enzo Cavallo (nella foto). Avviamo il nuovo anno valorizzando i risultati delle iniziative che nei mesi scorsi hanno avuto per oggetto la storia della canzone italiana e sono state seguite ed apprezzate dai soci. Il programma che presenteremo e che avvieremo dal prossimo mese di novembre prevede tante iniziative: saranno i soci ad orientare, con le loro scelte, le attività per le quali l’Unitre metterà in campo quanto necessario per la loro migliore concretizzazione”