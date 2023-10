Palermo, all'Orto Botanico la quinta edizione di "Wine Sicily": 450 etichette in degustazione

Quattrocentocinquanta etichette in degustazione, 45 aziende vinicole del territorio, dieci influencer del settore provenienti da tutta Italia, tre masterclass realizzate in collaborazione con Le vie dei tesori, il Fuori Salone con la musica del gruppo A noi ci piace vintage, capitanato da Vincenzo Ferrera e Dario Sulis.

La quinta edizione del Wine Sicily, la manifestazione che punta i riflettori sul vino siciliano, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre all’Orto Botanico di Palermo. Tre giorni per scoprire, conoscere, apprezzare le cantine siciliane e degustare nuove promesse del vino.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre i viali dell’Orto Botanico saranno aperti al pubblico dei winelovers, conoscitori o semplici appassionati del buon bere, che nelle scorse quattro edizioni si sono già presentati in massa (tremila partecipanti lo scorso anno, più di quattromila a Milano durante l’edizione del Wine Sicily in Tour); la terza giornata, lunedì 23 ottobre, è riservata invece agli operatori, ai b2b e agli esperti del settore.

Prevista la degustazione di vini delle migliori cantine siciliane, incontri, laboratori e un focus sul vino in Sicilia conspecialisti del ramo vinicolo.

Sarà anche l’anno del terzo Premio Wine Sicily, assegnato da una giuria composta da 10 wineblogger coordinati dal palermitano Ugo Cosentino (Grand Crew) e da Ilaria Cappuccini, ormai ambassador di Ws, in arteJust.SayWine; gli esperti degusteranno, in un tour che toccherà le principali enoteche della città, un vino per ognuna delle cantine partecipanti e alla fine, raggiungendo la sede della manifestazione, decreteranno il vincitore.

Oltre quaranta le cantine siciliane presenti con le ultime novità lanciate sul mercato: da Fazio, DonnaFugata, Duca di Salaparuta, Florio, Fina, Principi di Spadafora a Cantine Pellegrino; da Salvatore Tamburello, Terre di Gratia a Ilenia Coppola; dall’isola di Ustica l’azienda pluripremiata Hibiscus, dal versante etneo l’azienda Destro, dal ragusano i vini Mikale, l’azienda messinese Tenuta Rasocolmo, Tenute Cuffaro, CostantinoWines, Casa Grazia, Cantine Colosi e tante altre. Spazio anche per i distillati siciliani, con la degustazione di gined amari nostrani.

Previste tre masterclass il sabato e domenica, realizzate in collaborazione con Le Vie dei Tesori, in partnership conCantine Pellegrino, Principi di Spadafora e Costantino Wines.