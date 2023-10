Pachino, presentata sfiducia al sindaco: tutti i 16 consiglieri annunciano voto favorevole

Tredici firme su 16 consiglieri comunali, ma anche i rimanenti tre la voteranno. Stamattina è arrivata al protocollo del Comune la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, Carmela Petralito, che sembra avere più i connotati di un plebiscito quando approderà sui banchi dell'aula consiliare di via XXV Luglio.

Pachino, e questa è storia, è la città "mangia sindaci" per eccellenza. I dati sono diventati statisticamente autorevoli dall'elezione diretta del primo cittadino: nel 1993 il primo sindaco eletto a suffragio universale, Modestino Preziosi, fu anche il primo ad essere sottoposto a mozione di sfiducia. Ma, all'epoca, affinché producesse l'effetto di rimozione dalla carica di primo cittadino, la mozione passava attraverso la volontà popolare del referendum. Non fu raggiunto il quorum e Preziosi rimase al proprio posto. Poi Carmelo Latino nel 1997, sfiduciato dopo poco più di anno (Non c'era ancora il divieto di proporla entro i primi due anni). Mauro Adamo nel 2001 si spense tragicamente dopo un anno dalle elezioni, poi Sebastiano Barone, sfiduciato a 4 anni di distanza dall'inizio del mandato. Giuseppe Campisi vide interrompere il proprio mandato dopo 28 mesi, poi Paolo Bonaiuto, l'unico sindaco a non essere stato sfiduciato e a portare a termine il mandato più lungo della storia pachinese. Anche Preziosi lo terminò, ma all'epoca durava 4 anni (successivamente prolungato a 5). L'amministrazione guidata da Roberto Bruno dovette confrontarsi col traumatico scioglimento del consiglio comunale per tentativi di infiltrazioni maggiore, a 3 mesi dal termine del mandato. Dopo quasi 3 anni di commissariamento prefettizio, il 10 ottobre 2021 è stata eletta Carmela Petralito, ex presidente dell'Avis pachinese. A distanza di due anni (termine entro cui non si può sfiduciare il sindaco in base ai criteri della nuova legge regionale del 2016) e 3 giorni dalla proclamazione del primo sindaco donna della storia pachinese, tutto il consiglio comunale, maggioranza e opposizione, è seriamente intenzionato a ridare la parola gli elettori. Nelle cinque pagine viene ricostruito un biennio in cui emerge in maniera chiara il totale distacco tra il sindaco e l'intero consiglio comunale. La stesura del documento è stata preparata proprio da quella maggioranza che le ha consentito di sedere sullo scranno più alto di via XXV Luglio: Forza Italia (il gruppo che prima faceva riferimento a #diventeràBellissima e UniAmo Pachino) e Fratelli d'Italia (che successivamente ha assorbito Cambiamenti, il movimento politico di cui il sindaco è stata presidente). Dunque, i tredici firmatari sono i consiglieri comunali di FI Giuseppe Poidomani, Poidomani, Ninni Nicastro, Mariaconcetta Monaco, Angelo Pantoni e Nuccia Burgaretta, i 4 di Fdi Franco Ristuccia, Peppe Lupo, Salvo Avolese e Alessia Tropiano, Giuseppe Gambuzza e Salvatore Blundo di Rinascita, Sebastiano Gabeli e Ruggero Lupo del M5S. Gli unici a non aver firmato il documento sono i democratici Emiliano Ricupero e Davide Fronterrè e Barbara Fronterrè hanno annunciato il voto favorevole in aula.