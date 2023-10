Scontro tra due moto sul lungomare di Avola: un morto e tre feriti

Un giovane e' morto in un incidente stradale stamane all'alba sul Lungomare di Avola. La vittima è Seby Sorbello, 22 anni, figlio di un dipendente comunale. Secondo una prima ricostruzione fatta da una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri, Sorbello era in sella ad una moto di grossa cilindrata con un passeggero a bordo quando, tra via Aldo Moro e piazza Robinson si è verificato un micidiale scontro contro un'altra motocicletta. Sul lungomare sono arrivati i soccorritori del 118, ma per Seby Sorbello non c'è stato nulla da fare.Il suo cuore si è fermato prima del suo arrivo all'ospedale 'Di Maria'. Nell'impatto sono rimaste ferite altre tre persone, una delle quali è in condizioni disperate e lotta tra la vita e la morte. Si Tratta di S.C. Per i medici le sue condizioni sono disperate.