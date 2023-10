Morto annegato a Gela per salvare la figlia: sgomento a Caltagirone

"La nostra comunita' e' attonita per la tragedia occorsa ieri pomeriggio nel mare di Gela, con la morte del nostro concittadino Francesco Di Gregorio, che ha perso la vita nel tentativo, riuscito, di salvare la figlia che annaspava fra le onde". Cosi' il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, sulla "morte da eroe" del 54enne, "che - aggiunge - da buon padre di famiglia quale lui era, accorgendosi che la ragazza era in difficolta', non ha esitato a obbedire all'istinto lanciandosi in acqua. Sono scosso e dispiaciuto per quanto accaduto. Alla famiglia - la moglie, Patrizia, lavora come Lpu al Comune ed e' unanimamente apprezzata; altrettanto era il povero 'Ciccio' - manifesto la piena vicinanza e il profondo cordoglio dell'amministrazione e della citta' tutta in un momento cosi' difficile".