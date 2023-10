Italia Viva, a Siracusa fiducia rinnovata ad Alessandra Furnari

“Si è concluso il primo Congresso di Italia Viva per l’elezione dei Presidenti Nazionale, Regionale e Provinciale. Prende il via, quindi, una nuova fase del partito che proseguirà nei prossimi mesi con una nuova fase congressuale per i circoli territoriali. "All’indomani della votazione voglio ringraziare di cuore tutti gli iscritti della provincia di Siracusa che, superando la media regionale, hanno mostrato la loro grande voglia di partecipazione attraverso uno straordinario dato di affluenza che si attesta intorno al novanta per cento - dice la presidente del partito a Siracusa, Alessandra Furnari - Avere la voglia di esserci e di partecipare, attraverso la votazione on line o recandosi fisicamente al seggio, anche e soprattutto nei casi di candidature unitarie, è sicuramente un dato che non può essere sottovalutato e che ci dà la spinta per lavorare sempre più intensamente per far crescere la nostra comunità. Personalmente, infine, non posso che ringraziare anche per la fiducia dimostrata nei miei confronti perchè mi consente di proseguire il percorso con rinnovato entusiasmo. Al Presidente Nazionale Matteo Renzi, al Presidente Regionale Davide Faraone ed a tutti i neo Presidenti Provinciali e delle Città Metropolitane, un sincero augurio di buon lavoro. ”