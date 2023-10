Apre il fuoco nel centro di Bruxelles: 2 morti

Un uomo ha aperto il fuoco in centro a Bruxelles e ha fatto due morti. La polizia privilegia la pista terroristica. Secondo i media locali, l'aggressore avrebbe urlato "Allah Akbar" e avrebbe girato un video, rivendicando la sua appartenenza all'Isis e vantandosi di aver ucciso degli infedeli.

Testimoni citati da Le Soir riferiscono di aver visto fuggire in scooter un uomo armato con giubbotto arancione. Avrebbe sparato nell'atrio di un edificio e poi contro due persone in un taxi.

Secondo quanto riferito da SkyNews, citando media locali, le due vittime indossavano magliette da calcio della nazionale svedese che sta per scendere in campo per le qualificazioni degli Europei 2024 contro il Belgio.