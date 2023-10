Il Consiglio dei ministri scioglie il consiglio comunale di Caivano

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano. E' l'ultimo atto del percorso iniziato oltre due mesi fa, il 2 agosto scorso, quando le dimissioni di 13 consiglieri comunali su 24 hanno comportato la sospensione del Consiglio comunale, deliberata dal prefetto di Napoli Claudio Palomba, e la nomina di un commissario prefettizio, Gianfranco Tomao, incaricato della gestione provvisoria dell'ente. La parola fine sulla procedura di scioglimento dell'organo consiliare arriva oggi, ma nel frattempo Caivano, città di oltre 35mila abitanti in provincia di Napoli al confine con il Casertano, da due mesi a questa parte si è trovata ininterrottamente nell'occhio del ciclone: prima l'inchiesta sulle violenze sessuali di gruppo subite da due ragazzine di 10 e 12 anni, culminate nell'arresto di 9 giovani, 7 dei quali minorenni, poi la bufera politica con l'inchiesta su presunte infiltrazioni camorristiche e l'arresto di esponenti dell'ex maggioranza.La vicenda delle violenze sessuali, in particolare, ha smosso l'opinione pubblica e provocato la reazione del Governo. Dopo la visita di fine agosto del premier Giorgia Meloni, in risposta all'appello lanciato dal parroco della chiesa del Parco Verde don Maurizio Patriciello, è stato nominato un commissario per l'attuazione delle opere di riqualificazione del territorio, Fabio Ciciliano, mentre sul territorio si sono susseguite le visite di ministri e sottosegretari. Tra le opere previste dal piano di riqualificazione spicca il recupero del centro sportivo Delphinia, da anni completamente abbandonato e diventato nel tempo ricettacolo di tossicodipendenti. Proprio il progetto di recupero e ristrutturazione del Delphinia sarà al centro di una conferenza stampa convocata giovedì 19 ottobre alle 11.30 nella Sala Verde di Palazzo Chigi, alla quale parteciperanno il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il commissario di Governo per Caivano Fabio Ciciliano e i vertici di Sport e Salute Spa.