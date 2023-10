Ragusa, giornata mondiale della vista: successo delle iniziative dell'Unione ciechi

Grande successo all’ambulatorio di via Perlasca dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa in occasione delle iniziative di sensibilizzazione adottate in occasione della Giornata mondiale della vista. Michele Anguzza, oculista e direttore sanitario dell’ambulatorio, spiega: “Proprio in occasione di momenti come questo, ci siamo impegnati molto per sensibilizzare la popolazione con riferimento a quelle che possono essere le patologie che possono causare delle problematiche alla vista e quindi, in alcuni casi, condurre anche alla cecità. E’ importantissimo fare prevenzione perché molte patologie non permettono, poi, un recupero del danno che si viene eventualmente a individuare. Quindi, prima si interviene, prima si ottiene una diagnosi, meglio è. E questo succede solo tramite le visite oculistiche di routine che noi svolgiamo ogni giorno e in cui andiamo ad analizzare la struttura dell'occhio. Ricordiamoci che la vista, tra i vari sensi, è quella che permette maggiormente di interagire e di rapportarci col mondo che ci circonda. Avere un danno più o meno grave alla vista significa anche ridurre la possibilità e la capacità di relazionarci con gli altri, oltre ad avere una vita autonoma e indipendente”.

Il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani, ha rammentato che “come ogni anno, celebriamo questo momento per ricordare a tutti che la prevenzione è un obbligo individuale. Rispettare i nostri occhi, rispettare la vista deve essere l’imperativo categorico perché parliamo di un bene prezioso. Nel frattempo – aggiunge il presidente Albani – approfitto per ringraziare tutte quelle persone che hanno avuto una particolare sensibilità nel donarci il loro 5x1000 che per noi è fondamentale cosicché continueremo ad incrementare le nostre attrezzature, le nostre apparecchiature, affinché le stesse possano essere sempre più sofisticate e moderne. Quanto prima, tra l’altro, saremo forniti di un Oct che permette la scansione microscopica della retina e quindi incrementeremo ancora di più l’attenzione sul fronte della prevenzione della cecità. Abbiamo anche quest’anno, poi, accolto con grande piacere la famiglia Damanti perché il papà Gabriele è stato un benefattore del nostro ambulatorio e quindi, per noi, è un piacere ospitare tutti in questa occasione”.

La figlia Clara Damanti ha evidenziato, in proposito, che “è importantissimo preservare la capacità visiva per tutta la nostra esistenza. Papà teneva molto a questo aspetto e quindi il suo obiettivo è stato tradotto in un ambulatorio che funziona a meraviglia, con una frequenza di cittadini veramente encomiabile. E speriamo che queste iniziative di sensibilizzazione si tengano non soltanto in occasione della giornata mondiale della vista ma anche in altre circostanze”.

Per concludere, Valentina Cammarata, ortottista Uici Ragusa, ha voluto ricordare soprattutto ai genitori “quanto sia importante effettuare delle visite di prevenzione ai propri bambini perché molti dei difetti che si riscontrano da piccoli possono essere prevenuti. Un aspetto rilevante anche dal punto di vista scolastico nei casi di dislessia e disgrafia. Fondamentale la prevenzione con riferimento a questo importantissimo organo che ogni giorno ci permette di ammirare il mondo in maniera meravigliosa”.