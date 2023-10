Gli trovano in casa la cocaina, finisce ai domiciliari a Caltanissetta

La Squadra Mobile di Caltanissetta, nell'ambito di servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha eseguito una perquisizione presso l'abitazione di un cinquantenne dopo che alcuni residenti avevano segnalato uno strano viavai di persone estranee dallo stabile.

Non appena gli agenti hanno fatto ingresso nell'appartamento il cane "Ulla", specializzato nella ricerca di stupefacenti, si è subito diretto in una stanza dove all'interno di un mobile ha scovato della droga.

Vistosi scoperto, l'indagato ha consegnato agli agenti un altro involucro con della cocaina. Al termine della perquisizione sono stati sequestrati quasi 90 grammi di cocaina e dell'hashish.

Insieme alla droga, gli investigatori hanno sequestrato mille euro in contanti, presumibilmente frutto dell'attività di spaccio.

A seguito della richiesta della Procura di Caltanissetta, il Giudice per le Indagini Preliminari, ha convalidato l'arresto, il sequestro della droga e del denaro, sottoponendo l'indagato agli arresti domiciliari.