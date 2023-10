Anm Palermo: "No ad attacchi personali contro la giudice Apostolico"

"La critica nei confronti dei provvedimenti giudiziari è legittima e necessaria, ma non può mai essere rivolta alla singola persona del magistrato, con attacchi alla sua sfera personale e familiare, mettendo in atto comportamenti di portata intimidatoria e gravemente lesivi della dignità del singolo, arrivando sin anche a pregiudicarne la sicurezza". A dirlo è l'Anm di Palermo al termine dell'assemblea di ieri sul caso Apostolico. I magistrati del distretto di Corte d'Appello ricordando che "alcuni colleghi sono stati di recente oggetto, da parte di rappresentanti dell'Esecutivo, di politici e di organi di stampa, di pesanti attacchi alla sfera personale e familiare, a causa di provvedimenti adottati nell'esercizio dell'attività giurisdizionale", ribadiscono "la totale vicinanza non solo alla collega Apostolico, ma a tutti coloro i quali sono stati, sono o saranno oggetto di attacchi personali per motivi inerenti la funzione svolta, ai quali non faranno mai venire meno il loro sostegno". Ribadiscono poi che "la critica ai provvedimenti giudiziari deve fondarsi sul merito della decisione e non su presunte ragioni ideologiche che si ritengono sottese alla decisione stessa" e condannano "fermamente l'aggressione alla sfera personale e familiare operata da taluni rappresentanti delle istituzioni nei confronti di chi ha adottato provvedimenti non condivisi". In particolare, i magistrati del distretto di Corte d'Appello di Palermo condannano "con forza ogni attacco alla indipendenza della magistratura, principio cardine del nostro ordinamento, dettato a tutela dei diritti di tutti". "L'autonomia e l'indipendenza della magistratura - si legge ancora nella nota dell'Anm di Palermo - non sono infatti un pericolo da arginare, né tantomeno un 'privilegio di casta', ma un presidio irrinunciabile di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e pertanto costituiscono la più efficace forma di tutela contro ogni uso distorto del potere. La giustizia passa per la libertà di chi la esercita". L'auspicio è quello di "un pronto ritorno all'esplicarsi dei rapporti tra istituzioni dello Stato attraverso le forme previste dalla Costituzione e con un linguaggio confacente a un Paese civile" e l'invito agli organi nazionali dell'Anm è a "vigilare e proporre efficaci iniziative ove gli attacchi dovessero proseguire".