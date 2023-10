Falso in Bilancio al Comune di Leonforte: chiesti 14 rinvii a giudizio

La Procura di Enna ha chiesto il rinvio a giudizio di 14 indagati, tra politici, funzionari amministrativi e membri dell'organo di revisione, per falso in atto pubblico aggravato nell'ambito delle indagini della Guardia di finanza sui bilanci del Comune di Leonforte in dissesto dal 2015 e ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Dagli accertamenti di finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Enna sarebbe emerso che gli indagati, nell'esercizio delle pubbliche funzioni ricoperte, avrebbero formato e certificato false previsioni di entrata, prive di motivazione o basate su provvedimenti illegittimi, nonché scientemente sottostimato previsioni di spesa, con l'occultamento di debiti a carico dell'Ente.