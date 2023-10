Scuola, all'Istituto Insolera di Siracusa l'Agricoltura diventa digitale

Dopo l’impianto di una moderna serra idroponica automatizzata ed ecologica inaugurata lo scorso anno scolastico, l’istituto Insolera di Siracusa ha incrementato le dotazioni didattiche tecnologiche dell’indirizzo per l’Agricoltura con un nuovo trattore ed un simulatore tecnologico all’interno di un’aula ambiente che ospita la cabina di pilotaggio.

L’acquisto rappresenta un ulteriore passo dell’Insolera nel progetto di orientare i propri studenti verso il futuro con soluzioni tecnologiche e innovative, e prepararli all’avvento dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale applicate alle nuove sfide d’avanguardia del settore agricolo.

Il trattore è munito di una roll-bar di sicurezza e di parti e accessori tra cui una fresatrice, un frangizolle, un tiller, una trincia e un nebulizzatore, che, abbinandosi e agganciandosi al trattore, consentono al mezzo di lavorare ed essere operativo su più fronti ed esigenze legate alla cura del terreno e per tutte le piante, arbusti ed alberi presenti nell’Istituto scolastico.

Il simulatore consente di valutare e prevedere il comportamento di tutte le tecnologie che caratterizzano l’agricoltura di precisione e i vantaggi di un sistema Agricoltura 4.0 sostenibile, efficiente e produttivo. Attraverso il suo uso, gli alunni saranno istruiti all’utilizzo dei macchinari che normalmente non possono impiegare, ed impareranno il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, l’evoluzione delle moderne tecnologie in campo agricolo, e l’attuazione di sistemi innovativi di simulazione che supportino efficacemente tutte le esercitazioni pratiche di laboratorio.

Grazie al Progetto PON "Laboratori Green" per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica, al dirigente scolastico Egizia Sipala che l’ha fortemente voluto, la scuola ha potuto investire sul futuro dei suoi alunni e in una formazione che li renda professionisti in un mondo del lavoro più efficiente, moderno ed ecosostenibile.