Palermo, progetto per l'accoglienza al Pronto soccorso di Villa Sofia

Una nuova equipe multidisciplinare si è insediata al Pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. Composta da uno psicologo, due assistenti sociali e due infermieri - rispettivamente nel ruolo di case manager sociale e sanitario - garantisce la presa in carico immediata e globale delle situazioni ad alta complessità socio-sanitaria. L'obiettivo è ridurre i ricoveri impropri o gli accessi ripetuti e individuare precocemente i fattori di rischio a carattere di urgenza, garantendo anche la creazione di una rete sul territorio metropolitano tra Comune, medici di medicina generale, 118 e altri servizi coinvolti nell'ottica di un lavoro di rete. "Si tratta di una prima forma di sperimentazione d'integrazione socio-sanitaria in area d'emergenza che coinvolge la città metropolitana di Palermo - spiega Tiziana Maniscalchi, responsabile scientifico del progetto e direttore dell'Uoc di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza del Pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia -. Il progetto nasce dall'esigenza di integrare al fabbisogno sanitario anche quello psicosociale, tendendo così a un processo di umanizzazione delle cure attraverso la presa in carico della persona nella sua interezza, con una particolare attenzione a soggetti fragili e vulnerabili, come ad esempio, donne vittime di violenza e maltrattamenti, immigrati, persone che vivono in solitudine".