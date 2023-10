Terrorismo islamico, due persone arrestate a Milano

È alta anche in Italia l'attenzione verso la minaccia terroristica. Piantedosi parla di 'rischi di radicalizzazioni islamiste', Tajani assicura 'massima prevenzione'. Due arresti a Milano in un blitz antiterrorismo: nelle chat commenti pro Isis e minacce a Meloni.

Intanto l'esercito israeliano prepara le prossime tappe e fa sapere che 'il piano potrebbe non essere l'invasione di Gaza'. Netanyahu ai soldati: 'Il combattimento sarà condotto nei prossimi giorni con grande forza'. Intanto gli 007 e il capo dello Shin Bet ammettono il fallimento per non aver previsto l'attacco di Hamas. Le famiglie dei rapiti: 'Hamas dica il prezzo per riaverli'. La mamma di Maya: 'Salvatela'. È morto uno dei tre italo-israeliani dispersi. Save the Children: 1000 bambini uccisi dalle bombe nella Striscia. Il Committee to Protect Journalists parla di 15 giornalisti uccisi. E Biden è atteso per domani in Israele. Blinken ha parlato della creazione di zone sicure per un piano di aiuti a Gaza. Il presidente statunitense andrà quindi in Giordania, dove parteciperà ad un summit con il presidente dell'Anp Abu Mazen e quello egiziano Abdel-Fattah al-Sisi. Intanto la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, chiedendo che gli israeliani vengano processati per genocidio, afferma: 'Se i crimini del regime sionista continuano a Gaza, nessuno potrà fermare i musulmani'.