Caltanissetta, affitti a stranieri senza permessi: venticinque denunciati

Denunciate dalla polizia di Stato 25 persone per avere stipulato contratti di locazione e di lavoro a stranieri privi di permesso di soggiorno che, per protrarre la loro permanenza sul territorio italiano, avevano presentato le istanze senza averne diritto. E' stato l'Ufficio Immigrazione della questura di Caltanissetta, nel corso dell'attivita' finalizzata al rilascio dei permessi di soggiorno, ad accertare che 25 italiani avevano stipulato contratti di locazione e di lavoro a favore di stranieri privi di permesso di soggiorno, entrati regolarmente in Italia per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza e che hanno protratto illegalmente la loro permanenza sul territorio nazionale oltre i termini consentiti dalla legge, stipulando contratti di locazione e di lavoro, pur essendo privi di permesso di soggiorno.