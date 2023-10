Vittoria, si presenta il libro di Rosa Laplena "I beni confiscati alla criminalità organizzata"

“I beni confiscati alla criminalità organizzata. Quale incidenza nelle politiche pubbliche di coesione territoriale e di sviluppo locale” è il tema dell’incontro che prende spunto dall’omonimo libro di Rosa Laplena, edito da Mediter Italia. La presentazione si terrà alle 10 di martedì 24 ottobre nella Sala delle Capriate di Vittoria. in via P. Umberto 89, e fa parte di un percorso che punta al confronto e alla creazione di progetto per un’antimafia sociale.

A intervenire, dialogando e confrontandosi con l’autrice, saranno: Giuseppe Fiorellini, vicesindaco Comune di Vittoria; Luca Campisi, consigliere regionale di Federsolidarietà; Luca Li Vecchi, presidente della cooperativa Sociale "Verbumcaudo". Modererà la giornalista Gilda Sciortino.