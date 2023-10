Ars, Dipasquale (PD): emergenza clima, il governo studi nuovi protocolli di intervento

"Gli incendi rappresentano soltanto una delle facce dell'emergenza ambientale vissuta della Sicilia. Il quadro è ben più complesso e investe i cambiamenti climatici in corso, con grandi picchi di caldo nei periodi estivi e cicloni sempre più devastanti nel corso dell'inverno: il governo regionale si adoperi per mettere a punto protocolli di intervento moderni ed efficienti in grado di dare risposte immediate quando si verificano questi fenomeni". Lo ha detto il deputato del Partito democratico all'Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale, intervenendo in Aula nel corso della seduta che vede presente il governatore Renato Schifani che ha riferito sull'emergenza incendi di questa estate nell'Isola. "Abbiamo davanti a noi la stagione invernale, con i cicloni diventati ormai una triste consuetudine", ha ricordato Dipasquale che poi, rivolgendosi direttamente a Schifani, ha aggiunto: "So che si sta adoperando per l'istituzione dell'Osservatorio sui cambiamenti climatici e questo è certamente un fatto positivo, ma non basta. Abbiamo recentemente assistito alla forza devastante dell'uragano Daniel, che soltanto per una casualità non si è spostato sulla Sicilia orientale. Sarebbe stato un dramma". Secondo Dipasquale "la Regione deve sollecitare anche la Protezione civile affinché si mettano in piedi dei protocolli per dare risposte moderne a fenomeni che ormai hanno una cadenza ciclica. Servono modelli di intervento diversi rispetto alla semplice dichiarazione di allerta rossa - ha continuato Dipasquale -, bisogna intervenire ora per evitare che dopo sia troppo tardi e si giochi allo scarico di responsabilità". E infine un passaggio anche sul ponte sullo Stretto: "Il governo regionale ha dato la disponibilità a investire 1,2 miliardi di euro. Noi attendiamo spiegazioni dal presidente della Regione rispetto all'elenco di opere alle quali dovremo rinunciare per finanziare il ponte".