Ragusa, Chiavola (PD): troppe strade della città sconnesse

“La via Avvocato Giovanni DiQuattro Decorato è in condizioni pietose, risulta essere di fatto non attraversabile. Stiamo parlando della strada di accesso a Ragusa Ibla, per chi arriva da San Giacomo, Giarratana, Palazzolo ma anche da Modica, e quindi dovrebbe essere in condizioni perlomeno accettabili. Purtroppo, però, non è così”. Lo sottolinea il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, che, durante le ultime attività di comunicazione rese nella seduta del civico consesso, ha messo in evidenza la precarietà di una strada troppo sconnessa, con il manto stradale ormai pressoché inesistente e con la presenza di alcune buche che contribuiscono a rendere il quadro ancora più disastroso. “Speriamo che quest’arteria stradale – continua ancora Chiavola – possa essere considerata bisognosa delle attenzioni che merita. Così come anche alcune strade di competenza comunale, un tempo di proprietà dell’ex Provincia ma già non più dal 2014, che risultano ridotte ai minimi termini. Situazioni precarie, ad esempio, in contrada Zannafondo, dove, tra l’altro, insistono una serie di strutture ricettive di livello, o in alcune zone di San Giacomo o delle frazioni vicine”.