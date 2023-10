Intermediazione finanziaria abusiva, chiesto processo per 3 afghani a Reggio Calabria

"La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha chiesto il processo per i tre afghani coinvolti nell'inchiesta"Parepidemos" e accusati di favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina e di esercizio abusivo dell'intermediazione finanziaria. Il rinvio a giudizio è stato chiesto per Mohammad Younos Yawar di 43 anni e Mohammad SalimGhafouri (53) e per Mohammad Javid Attae (42 anni). Quest'ultimo è stato arrestato a giugno ad Hanau, in Germania, mentre gli altri due a La Rochelle, in Francia. L'inchiesta ha preso il via nell'ottobre 2020 quando i carabinieri hanno notato Mohammad Younos Yawar che, con un furgone con targa francese, si trovava a Bova Marina nei pressi di un centro di accoglienza dove i migranti venivano tenuti in isolamento sanitario temporaneo per il Covid.