Inflitti 4 Daspo per altrettanti tifosi della Vibonese

Il questore di Vibo Valentia, Cristiano Tatarelli, ha emesso 4 provvedimenti di Daspo, valido per due anni, nei confronti di altrettante persone due delle quali minori. Secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato, in occasione delle fasi conclusive dell'incontro tra l'Us Vibonese Calcio e l'Asd Castrovillari, svoltasi nello stadio "Razza" di Vibo Valentia e valevole per il campionato di serie D, un gruppo di tifosi della Vibonese si è avvicinato alla balaustra della curva, prospicente il lato gradinata ospiti, e nella circostanza ha urlato contro la tifoseria del Castrovillari, proferendo parole offensive. Solo il tempestivo intervento dei poliziotti in servizio ha cosentito il ripristino della calma tra i soggetti mostratis ipiù attivi impedendo che l'azione potesse degenerare