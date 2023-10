Rischio incendi, allerta arancione nel Ragusano fino a sabato 21

Temperature oltre la norma che potrebbero raggiungere anche i 35 gradi con vento di scirocco. C'è il rischio di incendi in diverse province della Sicilia. Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, si è attivata fin da mercoledì sera. “Ho ricevuto in serata un avviso straordinario dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, su rischio incendi - afferma in una nota - Con esso, si dichiara lo stato di preallerta e di attenzione in Sicilia fino al 21 ottobre 2023, alla luce delle condizioni meteo climatiche dei prossimi giorni, con l’aumento delle temperature da giovedì 19 ottobre, con le massime sopra i 35 gradi e incremento dei venti di scirocco, particolarmente favorevoli all’innesco di incendi e alla loro propagazione. Per la provincia di Ragusa, dichiarata la suscettibilità di pericolosità media (allerta arancione). La struttura comunale della Protezione Civile di Modica, ha già provveduto all’adozione di ogni possibile misura preventiva e precauzionale ed ho già attivate tutte le procedure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per il rischio incendi, anche di interfaccia, e per le ondate di calore. Sono sotto monitoraggio costante le aree a maggior rischio e gli edifici più vicini a aree a rischio incendio. Colgo anche l’occasione per ribadire l’obbligo di pulizia dei terreni incolti mentre sono già attivi i collegamenti con le sale operative del Corpo Forestale Regionale e dei Vigili del Fuoco, 112, SORIS e ASP ed è in pre-allerta il personale della struttura comunale di protezione civile e del COC e attive le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile. Il nostro comune, è in costante collegamento con la Prefettura e le sale operative nazionali e regionali”