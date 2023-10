Modica, rinviata consegna lavori 2° stralcio stadio comunale

Per ragioni tecniche connesse all’impresa che ha in appalto gli interventi previsti in contratto, è stata annullata la consegna dei lavori del secondo cluster di interventi allo stadio comunale di Modica "Pietro Scollo" di contrada Caitina prevista per mezzogiorno di oggi, 19 ottobre. La consegna - informa una nota del Comune - è stata rinviata a data da destinarsi. Ci si augura che il rinvio non preluda a difficoltà di natura amministrativa o burocratica.