'Stato emergenza incendi',Di Paola (M5s): "Schifani a tempo scaduto"

''Il presidente Schifani, allo stesso modo dei suoi predecessori ha proposto lo stato di emergenza in Sicilia per gli incendi. Assurdo, mai accaduto prima, a ottobre inoltrato. Anche quest'atto figlio dell'attività di prevenzione inesistente che tanti danni ha causato alla Sicilia''. Così il deputato M5S e vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola. ''Se la memoria non mi inganna - dice - non era mai accaduto che un governatore proponesse la dichiarazione dello stato di emergenza per gli incendi boschivi in autunno. La motivazione è legata ad un bollettino meteorologico che indicherebbe nuove impennate delle temperature. L'atto di giunta parla di 'grave rischio incendi dovuto all'eccezionale situazione meteoclimatica prevista nei prossimi giorni nel territorio della Regione siciliana' per il quale, in misura eccezionale verranno impiegate circa 1500 unità tra gli operai forestali disponibili e risorse economiche stimate per 650 mila euro. Questa situazione, a dir poco paradossale, induce a due considerazioni: la prima è di certo sul cambiamento climatico che deve essere affrontato non più come un fenomeno che riguarda solo le istituzioni sovranazionali, ma di cui tutti siamo responsabili; la seconda è che la famosa attività di prevenzione, di cui tanto si discute, continua a rimanere un capitolo del libro dei sogni, perché se fosse esistita, di certo non sarebbe stato necessario impiegare un contingente ad hoc ed una somma di spesa straordinaria''.