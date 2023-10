Intesa fra Unicredit e Consorzio Dos Sicilia per sostenere le imprese dell'agroalimentare

UniCredit e Consorzio Dos Sicilia hanno siglato un accordo per affiancare le aziende del territorio, supportandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita, al fine di rafforzarne le potenzialità di sviluppo, sostenendone la liquidità e rispondendo alle necessità determinate dall'attuale contesto di mercato. Il Consorzio Dos Sicilia è un'associazione di consorzi per la promozione e valorizzazione di produzioni tipiche agroalimentari siciliane a marchio Dop, Igp e Qs e, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale, sostiene e promuove l'aggregazione dell'offerta al fine di soddisfare la domanda in modo sistematico e garantire al produttore una collocazione remunerativa del prodotto. Grazie a questa convenzione UniCredit renderà disponibili prodotti specifici per supportare lo sviluppo, la realizzazione e la sostenibilità imprenditoriale delle imprese afferenti al Consorzio. Per Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia diUniCredit, "questo accordo è in linea con l'obiettivo di sostenere le imprese e le comunità in cui operiamo a conferma del nostro ruolo di banca di riferimento del territorio".