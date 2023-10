Prometteva assunzioni al Ministero in cambio di soldi: funzionario arrestato a Potenza

Prometteva assunzioni al Ministero della giustizia o uffici giudiziari in cambio di soldi: con le accuse di falso, calunnia, depistaggio e truffa, in un'inchiesta coordinata dalla Procura di Potenza, è stato arrestato un funzionario della Corte d'appello di Potenza. Il provvedimento è stato eseguito dalla sezione di polizia giudiziaria, aliquota Polizia di Stato incardinata presso la stessa Procura della Repubblica, nei confronti dell'indagato, Girolamo Cicinati, ex dirigente amministrativo della Corte di Appello, della Procura Generale e della Procura della Repubblica di Potenza e attualmente in servizio presso l'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia. Nella ricostruzione accusatoria si contestano ''molteplici e convergenti condotte delittuose'' con cui venivano prospettate delle assunzioni presso il Ministero della Giustizia e sue diramazioni territoriali, in favore di numerosi cittadini ignari, molti dei quali disoccupati ed in condizioni di particolare vulnerabilità economico-sociale che avrebbero elargito somme di denaro. Il funzionario ''abusava, in questo modo, della sua funzione pubblica e della conseguente credibilità che aveva nel contesto ove viveva'', è riportato in un comunicato del procuratore di Potenza Francesco Curcio. Le indagini sono state portate avanti con intercettazioni telefoniche, con l'ascolto di persone informate sui fatti, con l'acquisizione di copiosa documentazione. Nelle perquisizioni informatiche è stata trovata anche una falsa lettera di assunzione del Ministero che sarebbe stata inviata a varie persone, parti lese nel procedimento.