Il pacco non arriva? Ecco chi paga in caso di mancata consegna

Di solito bisogna rivalersi sul venditore, che si rifarà sul corriere in caso di negligenza: è importante però leggere con attenzione le condizioni di compravendita e, in alcuni casi, stipulare un’assicurazione

Hai spedito un pacco che l’acquirente non ha mai ricevuto? Oppure sei tu a non aver mai ricevuto un ordine? In uno di questi casi, il dubbio principale è a chi tocchi il risarcimento.

Spedire un pacco espone sempre al rischio che qualcosa non fili lisci, ma se per quanto riguarda l'eventualità di danni al suo contenuto è possibile prendere delle precauzioni (nella fattispecie realizzare un imballo con materiali ad hoc, vedi quelli mostrati su imballaggi-2000.com, e-commerce tra i più noti in questo campo), in merito al suo possibile smarrimento il mittente non ha molte opzioni di prevenzione.

Ci sono alcuni periodi dell’anno, in particolar modo, in cui la possibilità di perdita o lo smarrimento di un pacco è più elevata: pensiamo al periodo natalizio o a quello pasquale, oppure al periodo dei saldi, quando gli acquisti salgono di numero.

Approfondiamo l’argomento e scopriamo a chi tocca pagare in caso di smarrimento del pacco.

Mancata consegna o smarrimento di un pacco: chi risarcisce l’acquirente?

Con la crescita degli e-commerce e l’aumento delle spedizioni, il rischio di perdita o mancata consegna del pacco è aumentato. Ma quando accade, di chi è la responsabilità? Alcune associazioni dei consumatori forniscono utili indicazioni.

Intanto, se il pacco è danneggiato oppure non arriva, la responsabilità ricade sul venditore con cui, acquistando, hai stipulato un contratto di compravendita. Di solito, e-commerce e corriere scelto stringono accordi per stabilire a chi spetta il risarcimento: di solito a risarcire è l’azienda venditrice, che può rivalersi sulla società di spedizione. Se il pacco viene smarrito durante il trasporto o la consegna, il corriere potrebbe essere dunque tenuto a coprire le perdite.

A tal proposito, è buona abitudine controllare la merce in presenza del corriere prima di firmare la ricevuta, specialmente se il pacco sembra danneggiato: al limite, si può firmare con riserva.

In caso di problemi, puoi rifiutare la consegna e farlo mettere per iscritto al corriere.

Attenzione: se un corriere colloca un pacco in parti comuni degli edifici e viene smarrito, l’acquirente dev’essere risarcito, a meno che la consegna non fosse prevista in luoghi specifici (esempio un indirizzo indicato al momento dell’acquisto).

Per ovviare ai disagi legati alla mancata consegna di un pacco, molti e-commerce o società di spedizioni offrono servizi di assicurazione per coprire il valore del contenuto del pacco. Se l'assicurazione è stata acquistata e il pacco viene smarrito, in questi casi la richiesta di rimborso viene automaticamente esaudita.

In caso contrario, bisogna leggere attentamente il contratto di vendita e scoprire cosa prevede in caso di mancata consegna, smarrimento o danneggiamento del pacco, ricordando che i prodotti acquistati online sono protetti da una garanzia legale di alcuni anni; Inoltre, esiste il diritto di recesso, che permette di restituire un articolo entro 14 giorni dall'acquisto.

In conclusione

Chi deve pagare in caso di smarrimento di un pacco? Intanto, bisogna leggere le condizioni di compravendita.

È importante tenere presente che le responsabilità possono variare in base ai contratti specifici tra le parti coinvolte, anche se difficilmente può essere attribuita all’acquirente. Se si verifica uno smarrimento di un pacco, è consigliabile consultare direttamente il corriere o l’e-commerce e chiedere informazioni: conservare la prova d’acquisto e le altre “pezze d’appoggio” è fondamentale per determinare chi è responsabile del risarcimento del valore dell’acquisto.

A tal proposito, bisogna ricordare che molti e-commerce e società di spedizioni offrono la possibilità di assicurare il pacco: per una cifra variabile, più o meno elevata, è possibile avere la certezza che, in caso di smarrimento, si otterrà un risarcimento congruo al prezzo della merce non consegnata.