Scontro fatale sulla Santa Croce-Scoglitti: muore una donna, tre feriti

Incidente mortale questo pomeriggio lungo la strada provinciale 85 che collega Santa Croce Camerina a Scoglitti. Nello scontro tra una Yaris e una 500L una donna alla guida della Toyota ha perso la vita.

Una passeggera della Yaris è stata trasportata in ospedale per le lesioni riportate, insieme alle due occupanti della 500L. Tra le persone coinvolte nell'incidente vi è anche una bambina di dieci anni, ricoverata anche lei in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia. Ancora da stabilire la dinamica dello scontro.