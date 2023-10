Catania, spaccio di droga: i "Falchi" della Polizia arrestano padre e figlio

La Polizia di Catania ha arrestato G.R., 61 anni, e G.G., 38 anni, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione, ai fini di illecito spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo eroina; il 61enne anche per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Personale della Sezione Criminalità Diffusa (Falchi) della Squadra Mobile, unitamente a personale del Commissariato di Adrano, nel quartiere di Picanello, eseguiva una perquisizione in una abitazione, utilizzata quale base di spaccio di stupefacenti, come riscontrato, nella mattinata, da personale del suddetto Commissariato, che aveva documentato una cessione da parte di un uomo, solo successivamente identificato per G.G.

All’accesso allo stabile, il personale operante rilevava la presenza di G.R., il quale veniva trovato in possesso di un piccolo astuccio in plastica con 5 involucri, dall’apice termo saldato, contenenti eroina, del peso lordo complessivo di grammi. 2,5.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, occultati nel bicchiere coprifili del lampadario della cucina, ulteriori 30 involucri, con apice termo saldato, contenente sostanza stupefacente del tipo eroina del peso lordo complessivo di grammi. 16,5, nonché una bustina contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso lordo complessivo pari a grammi 0,5, custodita all’interno del marsupio personale in uso a G. G.

In ragione del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, G.R. (padre) e G.G. (figlio) venivano tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, d’intesa con il P.M. di turno, venivano sottoposti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione, a disposizione dell’A.G. procedente.

Nella mattinata di mercoledì, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania convalidava l’arresto applicando, per entrambi, la misura cautelare degli arresti domiciliari.