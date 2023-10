“Io sono Archimede. Da eredità a opportunità”: convegno a Siracusa

Celebrare e valorizzare la figura di Archimede, uno dei massimi protagonisti della cultura universale, l’antesignano del genio e dell’inventore. Con la certezza che trasmettere la sua grande eredità sia non solo un’opera divulgativa ma altresì una concreta occasione di crescita, anche economica, per il territorio e di arricchimento della collettività, nei diversi aspetti che la compongono.

Da questa idea nasce il convegno “Io sono Archimede. Da eredità a opportunità” in programma dopodomani, sabato 21 ottobre, alle 17, nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio a Siracusa. Promosso dal museo Archimede e Leonardo di Siracusa, con il patrocinio del Comune e dell’assessorato alla Cultura della città, l’appuntamento rappresenterà la straordinaria occasione per ascoltare professionisti noti a livello nazionale e non solo: professori universitari, storici, imprenditori del settore turistico, esperti di comunicazione e della figura di Archimede, i quali sottoporranno al pubblico tutta una serie di dati, riferimenti e studi che potrebbero fare la differenza e aprire scenari impensabili per la nostra Isola.

Spiega Maria Gabriella Capizzi, fondatrice e direttrice del museo Archimede e Leonardo di Siracusa: «I numeri ci dicono in modo inequivocabile le potenzialità della figura di Archimede, oggi volgarmente si direbbe brand, la cui valorizzazione porterebbe evidenti benefici, non solo a Siracusa, ma all’intera Sicilia. Per la sua straordinaria modernità, Archimede può, e deve, essere il simbolo di una rinascita in grado di coniugare un glorioso passato con un futuro sostenibile. Uno scienziato dall’enorme umanità, la cui ferma convinzione di quanto la scienza potesse migliorare il vivere comune è attuale e spendibile, nell’ottica di un rilancio economico e culturale del territorio».