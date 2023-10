“Innovazione Digitale”, Celeste Car di Rosolini tra le aziende premiate da Intesa San Paolo

L’iniziativa “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour” promossa da Intesa San Paolo, è arrivata anche a Rosolini.

Il nuovo programma di valorizzazione dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione, ha premiato la rosolinese Celeste Car Electronic Tuning, azienda specializzata in sviluppo e progettazione software e hardware per auto, che ha creato una rete di officine affiliate in Italia, Spagna, Germania e Grecia. L’azienda si occupa anche della realizzazione di sistemi di misura pm10 per inquinamento stradale e del PedalSprint, l’innovativa centralina aggiuntiva che ottimizza le prestazioni del motore migliorando la guidabilità della propria autovettura.

Il suo merito è aver saputo dare una svolta digitale al suo business, a partire da una digitalizzazione dei processi interni, dei canali di vendita, della comunicazione di attività promozionali, delle iniziative di fidelizzazione, per la sua presenza solida sul web e sui social e per la digitalizzazione dei sistemi di pagamento e dei rapporti bancari.

Un attento e ricco processo di svolta digitale che è stato affiancato da una continua affermazione imprenditoriale con l’apertura a nuovi mercati e opportunità.

Fattori che il tour “Digitalizziamo” ha inteso valorizzare, unendo la chiave di volta della transizione digitale alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori, premiando 120 imprese su tutto il territorio nazionale su un totale di ben 2000 candidature.

Una delegazione della banca guidata dal Direttore di Filiale di Augusta, Vincenzo Zota, dal Direttore di Filiale di Pachino, Giuseppe Mazza e dal Gestore delle Relazioni, Sebastiano Cascione, ha fatto visita alla Celeste Car Electronic Tuning, con sede a Rosolini, per la premiazione, consegnando una targa di merito e offrendo all’azienda l'opportunità di essere affiancata in un percorso di visibilità e sviluppo, che comprende l'offerta di servizi su misura e di formazione. Grazie al supporto dei partner del programma Alkemy, Cerved, Deloitte, Nexi e Visa, le aziende selezionate saranno supportate da Intesa Sanpaolo anche nel perseguimento di obiettivi in chiave ESG. La svolta digitale svolge un ruolo importante anche nel ridurre l'impatto ambientale: il minore utilizzo della carta, i servizi a distanza, i pagamenti digitali sono infatti determinanti nel semplificare e contenere i processi impattanti.

"Con questa iniziativa abbiamo voluto dare un segnale di attenzione a un universo variegato e molto importante per l'economia del territorio, quello delle micro e piccole imprese” – ha dichiarato Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo. “Siamo usciti simbolicamente dalla filiale per avvicinarle nella loro quotidianità, ma è solo il primo passo di un rapporto che continuerà nel tempo per costruire assieme un futuro, anche con il supporto del digitale. Le storie dei nostri clienti sono esemplari, per questo abbiamo voluto raccontarne alcune che siano di stimolo per tutti. Il messaggio è che usando bene le grandi potenzialità del digitale si può recuperare competitività, crescere e creare nuova occupazione".