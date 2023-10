Giorgia Meloni dà il 'foglio di via' ad Andrea Giambruno

Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno, definito da alcuni media un “maranza”. Che significa? Facciamo un passo indietro. Il conduttore di Rete 4 ha attirato l’attenzione per alcune frasi dette in tv, dal cambiamento climatico ai consigli alle ragazze che frequentano i loca

li notturni. Dopo i fuori onda diffusi da Striscia la Notizia, dove Giambruno si vanta del suo ciuffo, fa gesti poco raffinati, fa avances a una giornalista, la Premier dice “basta” e annuncia la loro separazione sui social.

In breve, maranza significa“tamarro”, “coatto”, ma non è un neologismo. Il vocabolo è nato nella Milano degli anni ’80 ed è stato rispolverato grazie ai social, in particolare TikTok. I “maranza” importunano le persone con fare da bulli, arrivando anche ad aggressioni. Ma il problema del “maranza” Giambruno sembra essere stato archiviato da Giorgia Meloni, prima che diventasse una questione politica, oltre che di buona educazione.