Biden: "Hamas e Putin vogliono annientare le democrazie"

Dalla richiesta al Congresso di garantire un "sostegno senza precedenti" a Israele agli aiuti all'Ucraina, perché dai "loro successi dipende la sicurezza nazionale dell'America". In un inusuale e drammatico discorso alla nazione pronunciato in prima serata, dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha provato a spiegare agli americani che cosa c'è in gioco in Medio Oriente e in Europa. Ma quello che è durato quindici minuti è parso un messaggio a tutte le democrazie del mondo.

L'intervento è arrivato alla vigilia della richiesta che il presidente farà al Congresso di approvare l'invio di 60 miliardi di dollari in aiuti militari e umanitari all'Ucraina e di 14 miliardi di dollari a Israele. Biden ha rimesso di nuovo l'America al centro del mondo, ricordato che, come durante la Seconda guerra mondiale, gli americani stanno di nuovo costruendo un "arsenale della democrazia", e sottolineato come le "decisioni che prenderemo ora segneranno i prossimi decenni".

Il presidente ha indicato come gli Stati Uniti stiano guidando una coalizione di cinquanta Paesi che si oppongono alla Russia. "Cosa succederebbe - ha chiesto - se andassimo via? Noi siamo la nazione decisiva". Ma il fronte adesso si è allargato al Medio Oriente e lo sforzo va raddoppiato.

Dopo essere tornato a Washigton dalla visita lampo in Israele, dieci giorni dopo il massacro di civili portato avanti da Hamas, Biden ha sottolineato quanto garantire il sostegno ai due Paesi rappresenti un motivo di interesse cruciale per la stabilita' globale. Hamas e il presidente russo Vladimir Putin, ha detto, "vogliono annientare completamente le democrazie".

"Hamas e Putin - ha aggiunto - rappresentano minacce differenti, ma hanno questo in comune". Biden ha detto che "non possiamo cedere sulla pace", ma anche parlato dell'emergenza umanitaria a Gaza, dichiarando che il "popolo ha urgente bisogno di cibo, acqua e medicine", un modo per rammentare all'Egitto di mantenere la promessa di aprire nelle prossime ore il varco a sud di Rafah e permettere l'ingresso dei convogli umanitari. Alla fine del suo discorso, i giornalisti al seguito hanno sentito qualcuno dello staff dire ad alta voce "chiaro" e un altro, "è stato grande".