Modica, la reliquia del cuore di Padre Pio nell'aula consiliare del Comune

La reliquia del cuore di Padre Pio per la prima volta ha dimorato per quattro giorni a Modica presso il Convento dei Frati Cappuccini. Giovedì ha raggiunto Palazzo di Città alla presenza di Padre Enzo La Porta, Fra Francesco Bellaera, il Ministro Provinciale Fra Francesco Di Leo e Fra Antonio, dove è stato accolto presso l’Aula Consiliare, con tanta commozione e fede dal Sindaco Maria Monisteri, dal Presidente del Consiglio Mariacristina Minardo e dagli Assessori, dai Consiglieri, dai dipendenti e da una folla di fedeli. La reliquia è stata accompagnata durante il suo percorso dalla Banda Musicale di Modica.

Il Presidente del Consiglio Mariacristina Minardo, nell’accogliere la reliquia racconta la profonda emozione vissuta quando Padre Enzo il giorno di S. Francesco, dopo la celebrazione eucaristica, ha comunicato l’arrivo della reliquia del cuore di Padre Pio nella nostra città e in particolare la volontà di far visita nell’aula Consiliare. “Mi piace pensare ad una presenza viva e costante in questa aula Consiliare, certa che il cuore di Padre Pio ci illuminerà nelle scelte future che intraprenderemo in questa civica assise. La gioia di questo momento è data dalla particolare devozione che mi lega al Santo di Pietrelcina, gioia ancor più per la comunità modicana. Ringrazio in nome di tutto il Consiglio Comunale Padre Enzo La Porta e Fra Francesco Bellaera per la preziosa opportunità concessa, nonchè Fra Francesco Di Leo e Fra Antonio “Angeli custodi della Reliquia”

Dopo la benedizione ricevuta con la reliquia, l’Amministrazione, alla presenza dell’onorevole Ignazio Abbate e della folla dei fedeli, in processione ha raggiunto la Chiesa di S. Maria di Betlemme, dove il cuore di Padre Pio è stato accolto dal Parroco Don Antonio Maria Forgione. Come da programma Padre Enzo La Porta ha tenuto una catechesi seguita dalla Santa Messa officiata dal Vescovo della diocesi di Noto Monsignor Salvatore Rumeo.