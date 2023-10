DC, Patrizia Pilato nominata responsabile regionale dipartimento Pari Opportunità

Patrizia Pilato è stata nominata responsabile regionale del dipartimento Donne e Pari Opportunità della Democrazia Cristiana. Si tratta della prima nomina effettuata dal segretario regionale del partito, Stefano Cirillo. Laureata in Economia, è dirigente scolastico del liceo scientifico Leonardo di Agrigento. È stata assessore alla Cultura, Istruzione e Pari Opportunità e vice sindaco del Comune di Agrigento dal 2012 al 2013. "La professoressa Pilato darà un grande contributo al partito, avendo una propria formazione personale e professionale incentrata su diverse tematiche quali la leadership, l’educazione e la parità di genere - dichiara il segretario regionale della DC, Stefano Cirillo -. Abbiamo voluto iniziare a nominare i nuovi responsabili regionali partendo dal dipartimento Donne e Pari Opportunità perchè per la Democrazia Cristiana

rappresentano due aspetti fondamentali all'interno della società e sui quali occorre impegnarsi". "Ringrazio il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro, e regionale, Stefano Cirillo, per la fiducia accordatami - dichiara Patrizia Pilato -. Sono pronta ad impegnarmi al servizio del partito".