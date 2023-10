Bandiere d'Israele, il Pd: paradossale avere speso più di 3000 euro per la proiezione"

''Troviamo paradossale che il governo Schifani abbia speso 3.050 euro per proiettare la bandiera di Israele su Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione Siciliana''. Così Valentina Chinnici e Fabio Venezia, deputati del Pd all'Assemblea reginale siciliana. ''La settimana scorsa - aggiungono - avevamo chiesto al presidente Renato Schifani e al presidente dell'Ars Gaetano Galvagno di esporre anche la bandiera della Palestina, per comunicare la vicinanza delle istituzioni regionali a entrambi questi due popoli martoriati dalla guerra. Richiesta che va nella direzione della promozione della pace e che sia Schifani che Galvagno hanno ignorato. Oggi scopriamo che questa proiezione ha anche un costo spropositato e fuori luogo, in un momento in cui migliaia di persone, proprio a causa di questa guerra, non hanno cibo, acqua, farmaci e cure. Pertanto rinnoviamo la richiesta di esporre le bandiere di Israele e Palestina insieme''.