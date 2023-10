Sabato a Ragusa la Notte Bianca "Il Cammino dell'Arte": da piazza San Giovanni ai Giardini iblei

Quasi tutto pronto per la notte bianca “Il Cammino dell’Arte” che si terrà nei due centri storici di Ragusa domani, sabato 21 ottobre.

Un evento ricco di tappe, da piazza San Giovanni ai Giardini Iblei, che vede il coinvolgimento di numerosi artisti e anche momenti culturali più tradizionali come la visita guidata al Museo Archeologico di Ragusa e la visita turistica della città con una guida specializzata. “Questa iniziativa con eventi diffusi - spiega Ciccio Barone (nella foto), responsabile eventi per la ProLoco di Ragusa - nasce proprio con l’intento far vivere le piazze e i vicoli più suggestivi della città con le esibizioni di artisti locali che meritano di essere apprezzati, con uno sguardo alla tradizione siciliana (non a caso tra gli eventi ci sono anche dei momenti dedicati ai poeti siciliani e a Pirandello)".