Milano, manifestazione della Lega contro il fanatismo

"Quella di sabato 4 novembre a Milano sarà una piazza aperta a tutti, pacifica, solare, con lo sguardo rivolto al futuro. Un'occasione per ribadire l'importanza delle libertà e della democrazia, della lotta al terrorismo, all'antisemitismo e al fanatismo islamista. Le conquiste e i diritti fondamentali che qualificano l'Occidente non possono essere messi in discussione. In un momento di gravi tensioni, l'Italia ha il dovere dii rimarcare la propria collocazione fra i Paesi democratici e liberi". Così il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini sui social, invitando alla partecipazione alla manifestazione della Lega.