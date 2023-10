Acate, edicola votiva edificata dal giovane uscito dal coma dopo un incidente

Un’altra edicola votiva arricchisce da ieri il patrimonio religioso e della devozione di Acate. L’ha voluta edificare quale segno di ringraziamento alla Madonna, Elio Liardo il ragazzo di 22 anni vittima di un grave incidente stradale in moto lo scorso mese di luglio e che lentamente sta ritornando a una vita normale dopo un lungo periodo di degenza all’Ospedale San Marco di Catania. Tutta la famiglia aveva promesso alla Vergine di erigerla mentre Elio era ancora in coma e in questi giorni il desiderio è diventato realtà grazie all’impegno di Remo D’Amato e Giovanni Eterno. Giovedì è stata benedetta dal parroco don Mario Cascone, alla presenza del giovane, dei genitori, familiari e amici riuniti in preghiera. Nello stesso luogo qualche anno fa, dopo averlo bonificato, alcuni residenti sistemarono un’altra statuetta dell’Immacolata, meta di un incessante pellegrinaggio.

NELLA FOTO, da sinistra: il parroco Cascone ed Elio Liardo