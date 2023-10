Pozzallo, lavoro nei lidi balneari: vertice tra Capitaneria di porto e Cgil

Un incontro sulle condizioni di chi lavora nella filiera turistica e in particolare delle varie segnalazioni che arrivano all’Organizzazione sindacale, raccolte dall’UVL - CGIL (ufficio vertenze a legali), che denunciano le irregolarità del personale impiegato nei vari lidi balneari della provincia, si è tenuto alla Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Presenti all’incontro Francesco Maltese della segreteria della Cgil di Ragusa e Francesco Pisana della Filcams di Ragusa che si sono incontrati con la Capitano di Fregata Stefania Milione coadiuvata dal maresciallo Salvatore Messina della Capitaneria di Porto di Pozzallo,

L’appuntamento si inserisce, anche, nell’ambito della campagna “Mettiamo il turismo sotto sopra” promossa ogni anno dalla Cgil, che mira a mettere al centro il Lavoro, la Qualità dell’Occupazione e la Sostenibilità dei lavoratori del settore turistico.

“Nel corso del confronto come organizzazione sindacale – dichiarano Maltese e Pisana – abbiamo segnalato le difficoltà che vivono i lavoratori del settore assunti con contratti irregolari e sottopagati, chiedendo alla Capitaneria, nell’ambito delle proprie funzioni, di adoperarsi per rafforzare il coordinamento tra gli enti pubblici preposti al controllo e alla prevenzione, in modo di avere una circolarità delle informazioni e l’arricchimento delle conoscenze attraverso le diverse esperienze e i diversi punti di osservazione del complesso mondo del lavoro”.