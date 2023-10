Volley Modica, domenica una trasferta difficile a Sorrento

E' quasi tutto pronto in casa Avimecc Volley Modica per la prima trasferta della stagione. Domenica pomeriggio alle 16, infatti, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano saranno di scena al “PalaSport” di Sorrento ospiti della Shedirpharma, una delle compagine meglio attrezzate del girone Blu del campionato di serie A3.

Sabato mattina i “galletti” biancoazzurri si alleneranno al “PalaRizza”, poi nel tardo pomeriggio partiranno in aereo direzione Sorrento per affrontare una gara intrisa di difficoltà che il sestetto della Contea cercherà di approcciare con la consapevolezza dei propri mezzi ma con la certezza di avere di fronte una delle più forti formazioni del girone Meridionale.

Non sarà una gara come tutte le altre per il centrale biancoazzurro Daniele Buzzi che per la prima volta affronterà Sorrento da ex.

“Per me – spiega il centrale modicano – sarà una partita carica di emozioni. Sarò contento di rivedere alcuni ex compagni di squadra e persone a me care durante il mio percorso di crescita come Alfonso Manzi che dopo due anni al mio fianco come allenatore mi ritroverò come avversario. A Sorrento - conclude Daniele Buzzi – ho vissuto un anno complesso, ma ricco di bellissimi ricordi e di esperienze, sarò emozionato, ma appena entrerò in campo spero tutto passi per affrontare la partita con il massimo impegno”.

Durante la settimana, coach Enzo Distefano (nella foto) e il suo staff hanno lavorato per migliorare quello che nella gara con Lagonegro ha fatto la differenza in un match equilibrato e giocato quasi alla pari del sestetto lucano e per cercare di non ripetere le piccole leggerezze costate la sconfitta in quattro set.