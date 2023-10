Precari ASU, Abbate (DC): il partito lavora per incrementare fondi fino al 31 dicembre

"Il primo step della lotta che come DC stiamo portando avanti per dare dignità lavorativa ai 4500 operatori ASU è compiuto. Siamo riusciti ad incrementare il loro monte ore settimanale da 20 a 36 ore grazie ad una prima copertura finanziaria da 14 milioni di euro e adesso siamo a lavoro per portare la dotazione economica necessaria ad arrivare al 31 dicembre”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate sul futuro lavorativo degli operatori ASU che da anni aspettano risposte concrete alle loro legittime richieste. “Stiamo lavorando per inserire nel Collegato le somme che servono fino a fine anno. Quando abbiamo stanziato i 14 milioni non eravamo in possesso di tutti i dati dettagliati, di cui, invece, oggi abbiamo contezza. Pertanto, dopo l'approvazione del Collegato, i lavoratori potranno tornare a lavorare 36 ore settimanali. E’ chiaro che queste, per quanto importanti, sono solo delle tappe intermedie nel cammino che arriverà alla loro stabilizzazione. E’ quello l’obiettivo più importante per il quale, insieme agli Assessori Albano e Falcone, stiamo lavorando per renderlo realtà. Progressivamente vogliamo cancellare la parola “precariato” dal vocabolario siciliano”.