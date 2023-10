Corruzione e concussione: arrestata a Palermo l'ex giudice Saguto

I finanzieri del nucleo di polizia economico e finanziaria di Palermo, su ordine della Procura generale di Caltanissetta, hanno arrestato l’ex giudice Silvana Saguto e il marito Lorenzo Caramma per i quali ieri è arrivata la sentenza della Cassazione, che però aveva annullato con rinvio le condanne disponendo un nuovo processo d’appello. L’avvocato dell’ex magistrato, Ninni Reina, annuncia che già domani mattina presenterà un incidente di esecuzione. Silvana Saguto, condannata con sentenza definitiva, è stata prelevata dalla Finanza alla clinica Margherita di Palermo. Saguto da 20 giorni è ricoverata per problemi di salute, ma, secondo quanto hanno appreso i suoi legali, questo non osterebbe al suo arresto. A disporre l’arresto della giudice Silvana Saguto, che deve scontare una condanna a sette anni e 10 mesi per corruzione diventata ieri definitiva, è stata la procura generale di Caltanissetta diretta da Fabio D’Anna. La cassazione ha annullato infatti solo una parte residuale del verdetto d’appello a carico dell’ex giudice delle misure di prevenzione di Palermo, ordinando un nuovo giudizio per la rideterminazione della pena. Ma dai calcoli fatti dalla procura generale è emerso che la condanna divenuta irrevocabile è superiore ai 4 anni e quindi non può essere sospesa. Da qui la decisone di disporre l’arresto. Stesso ragionamento è stato fatto per il marito Lorenzo Caramma che dovrà scontare 6 anni e un mese e per gli ex amministratori giudiziari che la magistrata avrebbe favorito in cambio di regali e denaro, Carmelo Provenzano e Gaetano Cappellano Seminara, che hanno avuto rispettivamente 6 anni e 8 mesi e 7 anni e sei mesi. Cappellano Seminara si è costituito a Milano. Gli altri imputati sono stati portati in carcere dalla Finanza.

La Sesta sezione penale si è pronunciata nell’ambito del procedimento che vede imputati, per numerosi reati contro la pubblica amministrazione, la ex presidente della sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo e numerosi professionisti incaricati della gestione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle associazioni mafiose. La magistrata palermitana, nel frattempo radiata, finì al centro di una indagine sulla cattiva gestione della sezione misure di prevenzione di cui per anni era stata presidente, passando da icona antimafia a presunta collettrice di mazzette.

In sintesi i pm di Caltanissetta, che l’accusavano di corruzione, falso, peculato e tentata concussione, le imputavano di aver favorito nell’assegnazione degli incarichi di amministratore giudiziario dei patrimoni confiscati ai mafiosi professionisti a lei graditi. Tutti finiti sotto processo. In appello Saguto ebbe otto anni e 10 mesi.