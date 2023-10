Comiso, rapinatore bloccato dal gioielliere e consegnato alla Polizia

Ha tentato una rapina in una gioielleria del centro di Comiso ma è stato bloccato dal gioielliere che è riuscito a bloccare le porte del locale fino all'arrivo della Polizia. Protagonista del movimentato episodio un 40enne, vecchia conoscenza delle Forze dell'ordine, che, intorno alle 17 si è presentato nella gioielleria con una pistola intimando al titolare di consegnargli il denaro contenuto nella cassa. Il gioielliere non si è fatto intimidire ed è riuscito a bloccare il rapinatore togliendogli la pistola, un'arma giocattolo. Il gioielliere è riuscito a bloccare il rapinatore all'interno del locale fino all'arrivo di una volante del Commissariato di Polizia. Gli agenti hanno arrestato il 40enne in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria.