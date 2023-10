Basket. La Virtus Ragusa ospita Capo d'Orlando, Recupido: è un big match e conteranno i dettagli

Domenica alle 18, sul parquet del PalaPadua, la Virtus dovrà dimostrare di non soffrire di vertigini. Il big match della quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale, infatti, mette la formazione di Recupido di fronte alla Infodrive Capo d’Orlando, che con la Virtus condivide attualmente il primato in classifica a quota 6 punti. “Credo sia abbastanza presto, non possiamo parlare di una sfida decisiva – esordisce l’allenatore ragusano – ma è uno scontro di grande blasone, e per questo molto stimolante. Speriamo di poter offrire un ottimo spettacolo di pallacanestro, come già avvenuto con Piazza Armerina e come, spero, succederà tante altre volte”.

La Virtus, dopo la vittoria con il Cus Catania, torna di fronte al proprio pubblico in una partita dal pronostico incerto: “Capo d’Orlando, per la profondità del roster e per la sua tradizione, è una delle favorite di questo girone. Sarà un vero piacere sfidarli sul nostro campo. Sarà importante la presenza in difesa e a rimbalzo, provare ad attaccare i loro punti deboli e portarli fuori dalla comfort zone. Abbiamo lavorato su molti aspetti in settimana, ma anche loro avranno fatto lo stesso. Mi aspetto una sfida con molto agonismo e anche tatticamente sarà un banco di prova motivante. Stiamo bene, dobbiamo solo andare in campo e godercela”.

Secondo Recupido “l’Orlandina ha due o tre giocatori di categoria superiore. Forse noi siamo più interscambiabili in alcuni ruoli, ma la partita a questi livelli si decide nei dettagli”. La palla a due è in programma domenica alle 18 al PalaPadua: arbitrano l’incontro Barbagallo di Acireale e Puglisi di Acicatena. I botteghini del PalaPadua apriranno alle 17. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Virtus Channel.