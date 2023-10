Ubriaco bloccato in piazza Enrico Toti ad Avola con un coltello

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Avola sono intervenuti presso un locale sito in piazza Enrico Toti per la segnalazione di un uomo in stato di ubriachezza ed armato di coltello a serramanico.

Gli uomini diretti dal Dott. D’Arrigo identificavano l’uomo, un tedesco di 35 anni e, con non poche difficoltà, riuscivano a disarmarlo e a condurlo in Commissariato.

Al termine delle incombenze di legge, l’uomo è stato denunciato per i reati di porto illegale di coltello, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.