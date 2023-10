Agenti del Commissariato di Noto hanno arrestato un uomo di 47 anni per il reato di evasione dai domiciliari. In specie, gli agenti diretti dalla Dott.ssa D’Angelo hanno sorpreso il quarantasettenne all’interno di un esercizio commerciale.

I poliziotti, dopo le incombenze di legge, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente hanno condotto l’arrestato in carcere.